Президентом Арцаха избран Араик Арутюнян
15 апреля 2020 - 10:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-премьер Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араик Арутюнян избран президентом НКР. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь руководимой Арутюняном партии «Свободная Родина» Ваграм Погосян.
«По предварительным данным, Араик Арутюнян набрал 87% голосов избирателей», - отметил он.
Второй тур президентских выборов состоялся 14 апреля. Помимо Арутюняна, в нем принял участие действующий глава МИД НКР Масис Маилян.
Согласно данным ЦИК, в выборах приняли участие 47,165 человек или 44.9% от общего числа избирателей. Недействительными признаны 1876 бюллетеней.
По итогам обработки бюллетеней со всех 282 избирательных участков, за Арутюняна проголосовали 39,860 человек, за Маиляна – 5428.
Президентские и парламентские выборы состоялись в Арцахе 31 марта. 14 кандидатов баллотировались на пост президента.
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