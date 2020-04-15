Президентом Арцаха избран Араик Арутюнян

PanARMENIAN.Net - Экс-премьер Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араик Арутюнян избран президентом НКР. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь руководимой Арутюняном партии «Свободная Родина» Ваграм Погосян.

«По предварительным данным, Араик Арутюнян набрал 87% голосов избирателей», - отметил он.

Второй тур президентских выборов состоялся 14 апреля. Помимо Арутюняна, в нем принял участие действующий глава МИД НКР Масис Маилян.

Согласно данным ЦИК, в выборах приняли участие 47,165 человек или 44.9% от общего числа избирателей. Недействительными признаны 1876 бюллетеней.

По итогам обработки бюллетеней со всех 282 избирательных участков, за Арутюняна проголосовали 39,860 человек, за Маиляна – 5428.

Президентские и парламентские выборы состоялись в Арцахе 31 марта. 14 кандидатов баллотировались на пост президента.

В Арцахе выявлено 6 случаев коронавируса.