Трамп приостановил финансирование ВОЗ: «Не справились с коронавирусом»
15 апреля 2020 - 11:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп объявил, что распорядился приостановить выплату американских взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что она, по его мнению, не справилась с пандемией коронавируса.
«Реальность такова, что ВОЗ в достаточной мере не получала, не проверяла и не распространяла информацию своевременным и прозрачным образом. Мир рассчитывает, что ВОЗ будет работать со странами с тем, чтобы точная информация о международных угрозах здоровью распространялась своевременно, а если этого не происходит, - самостоятельно доносить миру правду о происходящем. ВОЗ не выполнила этот свой основной долг и должна понести ответственность. После стольких десятилетий время пришло»,- заявил Трамп на своей ежедневной пресс-конференции в Белом доме, пишет BBC.
По словам президента, агентство ООН распространяло китайскую дезинформацию, что привело к более масштабным последствиям эпидемии. Трамп дал указание приостановить финансирование до выяснения роли организации в событиях, приведших в распространению вируса по планете далеко за пределы Китая, где он изначально появился.
США - крупнейший источник финансирования ВОЗ. Только в 2019 году их взнос составил 400 млн долларов, или 15% бюджета организации.
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что сейчас - «не время сокращать ресурсы для деятельности Всемирной организации здравоохранения или любой иной гуманитарной организации, борющейся с вирусом».
Всего заразились около 2 млн человек в 185 странах мира.
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