В Армении выявлено 44 новых случая коронавируса, 32 человека выздоровело
15 апреля 2020 - 11:13 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 15 апреля, по состоянию на 11:00, выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 1111. Еще 32 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 297.
Скончался еще один человек, всего летальных исходов - 17. Случай смерти зарегистрирован в медицинском центре «Сурб Григор Лусаворич». У 66-летнего пациента была коронавирусная болезнь, подтвержденная двусторонняя тяжелая пневмония. У мужчины имелись сопутствующие хронические заболевания - ишемическая болезнь сердца.
За все время проведено 9095 тестов на наличие коронавируса.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.
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