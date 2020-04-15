В США установлен новый суточный рекорд по числу смертей от коронавируса

PanARMENIAN.Net - Впервые за сутки в США от последствий коронавируса скончалось более 2200 человек - 2228.

Общее количество летальных случаев, вызванных COVID-19, составило в стране 26,056, сообщает ведущий актуальную статитистику Университет Джонса Хопкинса.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 на территории США превысило отметку в 609,000, выздоровели около 48 тысяч человек.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штате Нью-Йорк и одноименном городе, где от последствий коронавируса от погибли около 8000 человек.

По последним данным, всего в мире насчитывается около 2 млн случаев заражения коронавирусом, число жертв превышает 125,000 человек, выздороветь смогли более 485,000 пациентов.