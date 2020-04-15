В РФ впервые за сутки выявили более 3000 случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России подтвердилось 3388 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Четвертый день подряд в стране фиксируется рекордный прирост заболевших, впервые он превысил 3000 человек. Общее число выявленных заразившихся выросло до 24,490 человек.

Большинство заболевших COVID-19 зафиксировано в Москве – 1 774 инфицированных за минувшие сутки. Это рекордный для столицы суточный прирост. Общее число заболевших в Москве приблизилось к 15,000 человек, пишут «Ведомости».

За весь период выздоровели 1986 человек.

Умерли в России почти 200 пациентов с коронавирусом — число летальных исходов за сутки выросло на 28 до 198 человек. Большинство из них в Москве — 106 человек.

По данным Роспотребнадзора, проведено уже более 1.5 млн тестов на коронавирус, 130,000 человек находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19.

В мире, по данным американского Университета Джона Хопкинса, который производит расчеты на основе официальных данных всех стран, число заразившихся коронавирусом превышает 1.9 млн человек. Заболевание COVID-19 зафиксировано в 185 странах, умерло около 127,000 инфицированных, выздоровело почти 500,000 пациентов.