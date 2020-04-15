Тбилиси и 3 крупнейших города Грузии закрываются на 10 дней

PanARMENIAN.Net - По решению правительства Грузии, с 21:00 часов 15 апреля для въезда и выезда закрываются четыре крупнейших города страны, включая столицу: Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Данная мера будет действовать на протяжении 10 дней. По словам премьера, ее цель - максимально уменьшить внутреннюю мобильность в стране, пишет 1tv.ge.

Как пояснил глава правительства, ужесточение ограничительных мер вызвано повышением количества инфицированных в стране. В частности, 14 апреля в Грузии впервые за день было выявлено 30 инфицированных.

Всего в Грузии инфицированы 306 человек, 69 из которых выздоровели, 3 - скончались.