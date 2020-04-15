В Армении будут криминализированы публичные призывы к насилию
15 апреля 2020 - 15:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении во втором чтении и окончательно приняло представленный правительством проект закона, которым предлагается криминализация публичного призыва к насилию и его оправдания.
За пакет законопроектов проголосовали 97 депутатов, против - 14.
Речь идет об уголовной ответственности за публичные призывы к применению насилия, обусловленного полом, расой, цветом кожи, этническим или социальным происхождением, генетическими признаками, языком, религией, мировоззрением, политическими или иными взглядами, принадлежностью к национальному меньшинству, имущественным положением, родом, инвалидностью, возрастом или иными обстоятельствами личного или социального характера, за публичное оправдание или пропаганду такого насилия.
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В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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