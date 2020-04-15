Пентагон: COVID-19 произошел естественным путем

PanARMENIAN.Net - Власти США считают, что коронавирус COVID-19 естественного происхождения, однако окончательных выводов у разведки пока нет. Об этом на брифинге заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

«Я бы просто сказал на данном этапе, что эти (выводы) неокончательные. Хотя вес свидетельств указывает на естественное (происхождение вируса). Тем не менее наверняка мы не знаем», - сказал Милли, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

По словам генерала, тема происхождения вируса породила множество слухов и спекуляций в СМИ, а также в интернет-блогах. «Ничего удивительного, что мы проявили к этому большой интерес и у нас было много разведданных, чтобы серьезно изучить этот вопрос», - добавил он.

В конце января американский сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что в китайском городе Ухань, где в декабре 2019 года произошла вспышка коронавируса, расположена «единственная в КНР суперлаборатория четвертого уровня биобезопасности, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире, включая коронавирус». Таким образом, он намекнул на искусственное происхождение COVID-19.

Китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай, комментируя это высказывание, сказал, что любые теории, связывающие появление коронавируса с разработками биологического оружия, «абсолютно сумасшедшие».