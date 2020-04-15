Алиев: Потери Азербайджана от низких цен на нефть оцениваются до $1 млрд

PanARMENIAN.Net - Потери Азербайджана от низких цен на нефть могут составить до $1 млрд. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Если цена на нефть не поднимется на нужный уровень, у нас будут дополнительные потери, которые могут составить примерно $700 млн, а может и в районе $1 млрд», - сказал Алиев, выступая на совещании правительства по итогам социально-экономического развития Азербайджана в I квартале 2020 года, пишет Turan.

Добыча нефти в Азербайджане в I квартале 2020 года сократилась на 4.1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года - до 9.3 млн тонн, сообщила государственная нефтяная компания SOCAR.

Добыча газа в Азербайджане в январе-марте 2020 года составила около 10 млрд кубометров, что на 10.1% выше показателя I квартала 2019 года.