В Армении будут конфисковывать незаконно нажитое имущество дороже $100 тыс

PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении 15 апреля приняло во втором и окончательном чтении законопроект о конфискации незаконно приобретенного имущества.

Проект «О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение» представил министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

Законопроект предусматривает конфискацию незаконного имущества, если его стоимость превышает 50 млн драмов (около $100 тыс).

Законопроект позволяет конфискацию имущества, приобретение которого не обосновывается законными источниками дохода в объемах, предусмотренных проектом. В отношении такого имущества действует презумпция незаконного происхождения, которая может быть опровергнута ответчиком по представлению доказательств, обосновывающих приобретение имущества. Речь идет о неучтенном имуществе только политиков и предпринимателей.

По словам министра, бремя доказательства незаконности имущества лежит на государстве. То есть не чиновник должен доказывать свою невиновность, а государство – его виновность.

Проверке может быть подвергнуто имущество, приобретенное максимум за 10 лет до проверки. В исключительных случаях, при наличии веских доказательств, расследование может затрагивать период с 1991 года.

В составе Генеральной прокуратуры будет действовать новый компетентный орган, который позволит проводить изучение активов и конфисковать в пользу государства необоснованное законом имущество.