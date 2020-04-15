В Армении будут конфисковывать незаконно нажитое имущество дороже $100 тыс
15 апреля 2020 - 16:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении 15 апреля приняло во втором и окончательном чтении законопроект о конфискации незаконно приобретенного имущества.
Проект «О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение» представил министр юстиции Армении Рустам Бадасян.
Законопроект предусматривает конфискацию незаконного имущества, если его стоимость превышает 50 млн драмов (около $100 тыс).
Законопроект позволяет конфискацию имущества, приобретение которого не обосновывается законными источниками дохода в объемах, предусмотренных проектом. В отношении такого имущества действует презумпция незаконного происхождения, которая может быть опровергнута ответчиком по представлению доказательств, обосновывающих приобретение имущества. Речь идет о неучтенном имуществе только политиков и предпринимателей.
По словам министра, бремя доказательства незаконности имущества лежит на государстве. То есть не чиновник должен доказывать свою невиновность, а государство – его виновность.
Проверке может быть подвергнуто имущество, приобретенное максимум за 10 лет до проверки. В исключительных случаях, при наличии веских доказательств, расследование может затрагивать период с 1991 года.
В составе Генеральной прокуратуры будет действовать новый компетентный орган, который позволит проводить изучение активов и конфисковать в пользу государства необоснованное законом имущество.
Самое значимое
Въезд на территорию Грузии граждан Армении запрещен через все пути
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Partner news
Последние новости
СНБ Армении предъявила обвинение предводителю одной из епархий ААА по делу оффшоров В качестве меры пресечения в отношении священника избрана подписка о невыезде
Кочарян - о «прагматичном католикосе», уважении к церкви и том, что не стал верующим Кочарян посвятил своим отношениям с церковью главу своей книги «Жизнь и свобода»
Число случаев коронавируса в мире превысило 2 млн Количество летальных случаев заболевания по всему миру превысило 128 тысяч
Ученые считают: Социальное дистанцирование придется продлить до 2022 года Быстрая отмена мер социального дистанцирования может сдвинуть пик эпидемии