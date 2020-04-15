В Египте запустили бесплатные онлайн-туры по гробницам

В Египте запустили бесплатные онлайн-туры по гробницам
15 апреля 2020 - 18:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство туризма и древностей Египта запустило бесплатные онлайн-экскурсии по гробницам.

Виртуальные туры напоминают функцию «Просмотра улиц» от Google. По виртуальным копиям помещений можно перемещаться, рассматривая гробницы и другие древние достопримечательности, пишет L’Officiel.

Для посещения выложили уже видео с 8 локаций: гробница фараонов Рамсеса V и Рамсеса VI, катакомбы Ком эль-Шукафа, некрополь Бени-Хасан, синагога Бен Эзра, мечеть-медресе султана Баркука, красный монастырь, гробница царицы Мересанх III, гробница Мэнни.

В Египте выявлено 2350 случаев заражения коронавирусом, 178 человек скончались, выздоровели 589.

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