Число случаев коронавируса в мире превысило 2 млн

PanARMENIAN.Net - Количество случаев заражения коронавирусом в мире 15 апреля превысило 2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 18:40 по ереванскому времени в мире зафиксировано 2,000,984 случая заражения. Лидером по количеству зараженных остается США - более 609,000 случаев. На втором месте Испания - более 177,000 человек, на третьем месте Италия - более 162,000 случаев.

Количество летальных случаев заболевания COVID-19 по всему миру превысило 128 тысяч. Более 501,000 человек вылечились.

Лидером по числу летальных исходов является США - более 26 тысяч, на втором месте Италия - более 21 тысячи, тройку лидеров завершает Испания, где умерли более 18 тысяч человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.