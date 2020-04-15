Кочарян - о «прагматичном католикосе», уважении к церкви и том, что не стал верующим

PanARMENIAN.Net - Католикос всех армян Гарегин II 14 апреля призвал пересмотреть избранную меру пресечения в отношении находящегося под стражей второго президента Армении Роберта Кочаряна. По словам католикоса, «учитывая профессиональные мнения врачей относительно здоровья второго президента Армении», он считает важным изменить меру пресечения в отношении Кочаряна, «чтобы застраховать состояние его здоровья в этот период вируса от дальнейших осложнений». Призыв Гарегина II вызвал неудовольствие как некоторых слоев общественности, так и политических деятелей, и стал еще одной причиной спора между представителями церкви и властей.

Сам Кочарян посвятил своим отношениям с церковью главу своей книги «Жизнь и свобода», которая была опубликована, когда на экс-президента уже было заведено уголовное дело по обвинению в свержении конституционного строя и отмывании денег.

PanARMENIAN.Net представляет отрывки из этой главы.

«Прагматичный католикос»

Католикос оказался человеком прагматичным и достаточно быстро поправил финансовое положение Эчмиадзина. Благодаря его усилиям жертвователями стали практически все более-менее известные состоятельные армяне по всему миру. Это позволило развернуть активное строительство новых церквей в городах Армении и в различных районах Еревана. Все наши знаменитые монастыри исторически располагались в горах, вдалеке от населенных пунктов, и потому стали скорее местами паломничества туристов, а не ежедневного общения с паствой — в отличие от Европы, где церкви высятся в самом сердце городов и сел. Новые церкви в густонаселенных местах заметно повлияли на религиозную активность населения, что было важно в конкуренции с распространяющимся в Армении сектантством… Я всячески поддерживал прагматизм католикоса, хотя порой мне казалось, что следует направлять больше средств на сохранение наших исторических храмов.

О духовенстве

Чтобы повысить авторитет и влияние Церкви, требовалось серьезное обновление круга священнослужителей: некоторые епископы больше напоминали приблатненных бизнесменов, чем священников, и доверять им работу с паствой не стоило. Католикос видел эту проблему и объяснял ее отсутствием подготовленных священнослужителей. Говорил, что много молодых уже проходят учебу, так что вопрос обновления кадров он плавно решит в предстоящие годы.

О своем восприятии религии, архиепископе Паргеве и крещении

Впервые священнослужитель появился в Карабахе в 1989 году: Эчмиадзин назначил туда епископа Паргева.․․ В то время я не представлял себе, как образованный человек может быть верующим. Общение с епископом вывело меня из этого глубокого заблуждения.․․ Крестился я в 1996-м, в Гандзасаре, уже будучи президентом НКР. Уговорил меня епископ Паргев — видимо, в надежде, что я наконец-то проникнусь верой.․․ солнце (во время крещения - ред.) было окружено удивительно красивой полной концентрической радугой — такого атмосферного явления я не видел еще никогда. Епископ был убежден, что это знак свыше, я же пытался вернуть его на землю, объяснив возможную физику явления.

«Так и не стал верующим»

Сам я так и не стал верующим — видимо, веру в Бога надо закладывать в человека с детства, а этого со мной не произошло. К тому же я никогда не был достаточно суеверным для того, чтобы знакомство с Библией могло трансформировать суеверие в веру. Однако уважение к религии и к Армянской апостольской церкви я испытывал всегда. Храмы веками были центром общинной жизни для армян в отсутствие государственности, выполняя важнейшую функцию сохранения идентичности, языка и традиций. Думаю, что интуитивное понимание этого глубоко сидит в сознании каждого армянина, вне зависимости от степени его религиозности. Но делать вид, что я верующий, я не мог из-за патологического отвращения к притворству. И меня до сих пор раздражает показная набожность очевидных подлецов — они, по всей видимости, искренне верят, что вымаливают индульгенцию за свою грешную сущность.