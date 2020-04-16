СМИ: В Кремле решили перенести парад Победы

СМИ: В Кремле решили перенести парад Победы
16 апреля 2020 - 11:02 AMT

PanARMENIAN.Net - В Кремле принято решение перенести приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне парад с 9 мая на другую дату. Ее еще не назвали, но она будет озвучена в ближайшие дни, говорят источники BBC, РБК и Интерфакса.

Как пояснил BBC источник в одной из подведомственных минобороны структур, парад Победы скорее всего перенесут из-за эпидемии коронавируса.

Официально о переносе могут заявить 16 апреля. Перенести парад могут на 24 июня, «день, в который в 1945 году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова», либо на 3 сентября - в день окончания Второй мировой войны, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

15 апреля российские ветеранские организации направили президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков еще 11 апреля допускал, что парад Победы в Москве могут перенести - но отмечал, что рано или поздно он обязательно состоится. Он добавлял, что пока никаких решений о переносе не принято.

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