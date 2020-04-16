Apple представила новый iPhone за $400
16 апреля 2020 - 11:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Корпорация Apple представила iPhone SE второго поколения. Как и оригинальный iPhone SE, вышедший в 2016 году, новая модель оснащена процессором от самого продвинутого айфона на текущий момент, упакованным в корпус от более старой модели. Новый SE выглядит так же, как iPhone 8 2017-го года, но внутри у него процессор A13 Bionic, который установлен в iPhone 11 и 11 Pro.
Корпус «как у iPhone 8» означает, что у айфона экран диагональю 4,7 дюйма, кнопка «Домой» с сенсором отпечатка пальца Touch ID в нижней части передней панели и стеклянная задняя крышка. Корпус сделан из алюминия и защищен от влаги и пыли. Разблокировать лицом айфон нельзя — в нем нет FaceID, пишет Meduza.
На презентации для журналистов, которая прошла 15 апреля, Apple подчеркнула, что новый SE следует тем же принципам, что и оригинальная модель: доступность, хорошая производительность и небольшой размер.
У iPhone SE только одна задняя камера — на 12 мегапикселей, как основная в iPhone 11. Как и iPhone 8, новый айфон поддерживает беспроводную зарядку. В нем также появилась поддержка двух SIM-карт: физической и eSIM. iPhone SE будет доступен в корпусе черного, белого и красного цветов (при этом передняя панель во всех трех версиях будет черной).
Модель с 64 гигабайтами памяти будет стоить в США — 399 долларов. Также будут доступны версии с 128 и 256 гигабайтами. Каждому покупателю нового айфона Apple дарит годовую подписку на сервис с фильмами и сериалами Apple TV+. Предзаказ в США откроется 17 апреля.
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