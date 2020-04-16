Китай называет Россию основным источником Covid-19 для него

PanARMENIAN.Net - На территории Китая, где появился коронавирус, эпидемия все менее активна: теперь большинство новых случаев заболевания связано с приезжими, а главным источником «импорта» Covid-19 стала Россия.

Проанализировав официальную статистику, Китайская служба BBC установила, что по состоянию на 15 апреля, из России в Китай приехал 541 человек, заразившийся коронавирусом. Это более чем треть 1500 случаев, когда заболевание было завезено из-за рубежа. На втором и третьем месте по числу въехавших больных - Великобритания и США (296 и 161 диагностированный соответственно).

Китайские власти сообщают, что все пассажиры, приехавшие из России, - граждане Китая, и большинство из них - частные торговцы, которые ведут бизнес на российской территории. По данным СМИ, значительная часть из них работала на московских рынках.

По данным китайских государственных СМИ, значительное число случаев было подтверждено на рейсах из Москвы во Владивосток, а некоторые больные прилетели из российской столицы напрямую. 10 апреля только на одном рейсе «Аэрофлота» из Москвы в Шанхай были инфицированы по меньшей мере 60 из 204 пассажиров. Люди, у которых обнаружено заболевание, находятся в карантине в Шанхае.

Сейчас между Китаем и Россией есть только один авиарейс в неделю. Китай также временно закрыл все сухопутные переходы через границу с Россией.