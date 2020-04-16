Бэнкси на самоизоляции изрисовал ванную крысами, устроившими беспорядок
16 апреля 2020 - 11:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram свою новую работу, выполненную во время самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом.
Британец нарисовал в своей ванной крыс, устроивших беспорядок.
«Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», - подписал художник фотографию своей новой работы.
Бэнкси известен своими уличными граффити на социальные и политические темы. Одной из самых известных его работ стала «Девочка с воздушным шаром». Картину продали в 2018 году за $1.4 млн на аукционе Sotheby's. Однако после удара молотка работа самоуничтожилась.
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