Бэнкси на самоизоляции изрисовал ванную крысами, устроившими беспорядок

Бэнкси на самоизоляции изрисовал ванную крысами, устроившими беспорядок
16 апреля 2020 - 11:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Известный уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram свою новую работу, выполненную во время самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом.

Британец нарисовал в своей ванной крыс, устроивших беспорядок.

«Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», - подписал художник фотографию своей новой работы.

Бэнкси известен своими уличными граффити на социальные и политические темы. Одной из самых известных его работ стала «Девочка с воздушным шаром». Картину продали в 2018 году за $1.4 млн на аукционе Sotheby's. Однако после удара молотка работа самоуничтожилась.

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