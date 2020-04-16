Пандемия коронавируса повысила спрос на украинские большие грузовые самолеты
16 апреля 2020 - 14:28 AMT
PanARMENIAN.Net - На фоне пандемии коронавируса повысился спрос на коммерческие заказы на доставку медицинских грузов в разные страны мира. Такие грузоперевозки зачастую совершаются на украинских самолетах.
Повысился спрос на самый большой серийный грузовой самолет в мире - «Руслан», пишет Deutsche Welle.
Для доставки грузов, предназначенных для борьбы с пандемией COVID-19, Украина выделила пять из семи своих «Русланов». С 11 апреля полеты выполняет еще и сверхбольшой транспортный самолет «Мрия». По данным «Авиалиний Антонова», «Руслан» и «Мрия» уже летали в не менее, чем 30 стран. Обычно эти самолеты заказываются для перевозки крупногабаритных грузов весом от 100 до 250 тонн. Они одним рейсом могут доставить столько, сколько 5 или 6 «Боингов».
В Украине вклад государственного предприятия «Антонов» в борьбу против коронавируса часто называют «гуманитарной миссией». Однако, по данным концерна «Укроборонпром», к которому относится «Антонов», все нынешние рейсы «Русланов» и «Мрии» коммерческие и частично осуществляются по натовской программе SALIS.
Финансовые подробности этого контракта, в частности, сколько Украина зарабатывает на таких перевозках, никогда не разглашаются.
«Антонов» - партнер программы SALIS, которая была создана для того, чтобы 10 союзников по НАТО, среди которых Германия, Франция и Польша, могли быстро доставлять свои силы и оборудование туда, где они нужны. По контракту, подписанному в декабре 2018 года, «Антонов» должен обеспечивать заказчикам из НАТО гарантированный доступ к пяти своим «Русланам» до конца 2021 года.
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