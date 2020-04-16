Саргсян - об Апрельской войне: Однажды Баку опять нападет, и всех спасти не удастся
16 апреля 2020 - 15:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Третий президент Армении Серж Саргсян 16 апреля прибыл на заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств Апрельской войны 2016 года в Арцахе.
Перед началом заседания офис Саргсяна распространил заявление, в котором говорится, что «настанет время, когда Баку вновь сделает то же самое, и когда он пойдет на этот шаг, вновь будет невозможно спасти всех»
По словам Саргсяна, тема Апрельской войны не должна расколоть армянский народ и ставить под угрозу обороноспособность государства.
Экс-президент заявил, что гордится армянскими военнослужащими, которые сумели отбросить нападение азербайджанских сил в начале апреля 2016 года. Он добавил, что «с глубокой болью в сердце скорбит по павшим и с сожалением констатирует, что в этой и в любой другой войне, невозможно было избежать жертв».
«Если мы не хотим иметь ни одной потери, мы должны отказаться от национальной цели жить свободно и достойно на своей родине», - говорится в заявлении.
По словам Саргсяна, переговоры после войны должны привести к миру, но не за счет жизненных интересов армянского народа.
«Это не лайв-шоу для социальных сетей, а реальная международная политика и действия, происходящие за кулисами. Мы не имеем права расколоться в вопросе Арцаха, это может стоить дорого для нашей государственности и народа», - сказал Саргсян.
Ранее Саргсян был приглашен в специальную следственную комиссию по изучению обстоятельств развернувшихся в апреле 2016 года боевых действий. 16 апреля он принимает участие в слушаниях.
Саргсян пообещал, что ответит на все вопросы об Апрельской войне 2016 года в Арцахе после завершения режима чрезвычайного положения в стране, продленного до 14 мая.
Самое значимое
Въезд на территорию Грузии граждан Армении запрещен через все пути
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Partner news
Последние новости
Коронавирус в регионе: Ситуация в Армении, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане возросло до 1283
Ученые: Коронавирус может выдержать длительное воздействие высокой температуры Некоторые штаммы способны размножаться внутри организмов даже при нагревании до 60 градусов
«Арсенал» надеется получить за Мхитаряна более $27 млн от «Ромы» «Рома» готова приобрести армянина за £15 млн или около $18.7 млн
В России число заболевших коронавирусом почти достигло 28,000 Только в Москве заражены 16,146 человек