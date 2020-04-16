Саргсян - об Апрельской войне: Однажды Баку опять нападет, и всех спасти не удастся

PanARMENIAN.Net - Третий президент Армении Серж Саргсян 16 апреля прибыл на заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств Апрельской войны 2016 года в Арцахе.

Перед началом заседания офис Саргсяна распространил заявление, в котором говорится, что «настанет время, когда Баку вновь сделает то же самое, и когда он пойдет на этот шаг, вновь будет невозможно спасти всех»

По словам Саргсяна, тема Апрельской войны не должна расколоть армянский народ и ставить под угрозу обороноспособность государства.

Экс-президент заявил, что гордится армянскими военнослужащими, которые сумели отбросить нападение азербайджанских сил в начале апреля 2016 года. Он добавил, что «с глубокой болью в сердце скорбит по павшим и с сожалением констатирует, что в этой и в любой другой войне, невозможно было избежать жертв».

«Если мы не хотим иметь ни одной потери, мы должны отказаться от национальной цели жить свободно и достойно на своей родине», - говорится в заявлении.

По словам Саргсяна, переговоры после войны должны привести к миру, но не за счет жизненных интересов армянского народа.

«Это не лайв-шоу для социальных сетей, а реальная международная политика и действия, происходящие за кулисами. Мы не имеем права расколоться в вопросе Арцаха, это может стоить дорого для нашей государственности и народа», - сказал Саргсян.

Ранее Саргсян был приглашен в специальную следственную комиссию по изучению обстоятельств развернувшихся в апреле 2016 года боевых действий. 16 апреля он принимает участие в слушаниях.

Саргсян пообещал, что ответит на все вопросы об Апрельской войне 2016 года в Арцахе после завершения режима чрезвычайного положения в стране, продленного до 14 мая.