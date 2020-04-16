Власти Китая 6 дней скрывали эпидемию коронавируса

PanARMENIAN.Net - Руководство Китая поняло, что коронавирус может передаваться от человека к человеку и вызвать эпидемию по меньшей мере на 6 дней раньше, чем заявило об этом, свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении Associated Press. Как отмечает агентство, это была не первая и не самая длительная задержка, которую допустили китайские власти, но она, вероятно, пришлась на ключевой момент в развитии эпидемии и позволила коронавирусу сильнее распространиться. За шесть дней молчания чиновников заболели около трех тысяч китайцев.

Центральная больница города Ухань начала принимать пациентов с пневмонией, вызванной неизвестным вирусом, 29 декабря. Все они посещали городской рынок морепродуктов. Власти почти сразу объявили о новой инфекции, но отметили, что свидетельств ее передачи от человека к человеку нет, пишет Meduza.

Уже через несколько дней похожие симптомы стали проявляться у пациентов, которые на рынок морепродуктов не ходили, и у медперсонала больницы. Врачи заподозрили, что вирус все-таки передается от человека к человеку. Но когда они сообщили о своих подозрениях в городскую комиссию по здравоохранению, их обвинили в нагнетании паники, запретили рассказывать о вирусе и даже носить маски.

Комиссия по здравоохранению города Ухань после регистрации первых четырех десятков зараженных перестала регистрировать новые случаи коронавируса: с 5 по 10 января и с 12 по 16 января в городе их официально не было. Тогда же в Ухань прибыли две группы экспертов, чтобы проверить возможность передачи вируса от человека к человеку. Они не смогли это подтвердить. Возможно, потому что проверяли только пациентов с тяжелой пневмонией, посещавших рынок морепродуктов, пояснил эпидемиолог из Университета Гонконга Бенджамин Коули.

Позднее, когда коронавирус охватил весь Китай, администрацию Ухани обвинили в том, что они не восприняли эпидемию серьезно, продолжали готовиться к встрече Нового года по лунному календарю 25 января и даже успели провести банкет на 40 тысяч человек. Как заявил изданию неназванный эксперт в области здравоохранения, опасность коронавируса недооценили не только власти Ухани, но и Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний, получавший от них информацию.

Осознать серьезность положения китайских руководителей заставило приближение Нового года по лунному календарю, во время которого китайцы разъезжаются на каникулы, и первый случай коронавиуса за пределами страны. Его зафиксировали в Таиланде 13 января, а уже 14 января глава Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй провел совещание с руководителями региональных отделений ведомства.

15 января Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний принял меры экстренного реагирования высочайшего уровня, говорится во внутреннем приказе ведомства.

Только 20 января председатель КНР Си Цзиньпин впервые высказался об эпидемии, заявив, что ее необходимо воспринимать серьезно. В тот же день известный китайский биолог, академик Чжун Наньшань официально подтвердил, что коронавирус передается от человека к человеку. Таким образом, власти Китая объявили об эпидемии на шесть дней позже, чем начали на нее реагировать.