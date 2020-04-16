«Арсенал» надеется получить за Мхитаряна более $27 млн от «Ромы»
16 апреля 2020 - 18:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Лондонский «Арсенал» надеется продать «Роме» армянского полузащитника Генриха Мхитаряна за £22 млн или около $27.5 млн, пишет Metro.
По данным Correire Dello Sport, «Рома», в составе которой сейчас на правах аренды играет Мхитарян, готова приобрести армянина за £15 млн или около $18.7 млн, однако лондонский клуб просит значительно больше.
Итальянцы не хотят платить больше и вместо этого попытаются продлить аренду 31-летнего футболиста еще на год. А после этого «Арсеналу» предстоит решить, хочет ли они сократить свои потери из-за Мхитаряна или продолжить выплачивать часть его заработной платы, пока он играет в Серии А.
В текущем сезоне Мхитарян провел 17 матчей за «Рому» во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 4 ассиста. Итальянский клуб арендовал его до конца этого сезона.
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