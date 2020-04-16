Коронавирус в регионе: Ситуация в Армении, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане
16 апреля 2020 - 18:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 336 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 74 человека выздоровели, в режиме карантина находятся 5000 человек, под наблюдением - 494. В стране зарегистрировано 3 смерти от коронавируса.
За прошедшие сутки в Иране удалось выявить 1606 новых случаев заражения, с учетом этих данных общее число случаев достигло 77,995. Продолжает расти количество выздоровевших – уже поправились 52,229 человек, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур. 4869 человек умерли.
За минувшие сутки в России выявлено 3448 новых случаев заражения, сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших – 27,938 россиян. Выздоровели за весь период 2304 человека. Число летальных исходов за сутки выросло на 34 до 232 человек.
В Турции же зафиксированы 69,392 случая вируса. Общее число умерших достигло 1518 человек, поправились - 5674 пациентов.
Общее число зараженных в Азербайджане возросло до 1283, число жертв выросло до 15, сообщил представитель оперативного штаба при кабмине, помощник президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев. Выздоровели и выписаны 56 человек.
В Армении 16 апреля выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число случаев заболевания в стране достигло 1159. Еще 61 пациент вылечился, общее число выздоровевших составляет 358. Всего летальных исходов в стране - 18. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая.
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