В Германии коэффициент заражения коронавирусом - ниже 1
17 апреля 2020 - 19:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Коэффициент заражения коронавирусом, который обозначается как R, в Германии удалось снизить ниже единицы. Об этом объявил немецкий Институт имени Роберта Коха - федеральный институт по изучению инфекционных и непереносимых болезней. По данным института, 15 апреля этот показатель составлял 0.9, а 16-го - даже 0.7.
Если коэффициент R ниже единицы, это означает, что один носитель вируса в среднем заражает меньше одного человека. А значит, число зараженных уменьшается. Целью введенных карантинных ограничений в Германии было уменьшить R до 1.0 и даже ниже, о чем неоднократно говорил глава института Лотар Вилер, пишет Deutsche Welle.
Канцлер Германии Ангела Меркель 15 апреля на пресс-конференции заявила, что коэффициент заражения является важным критерием для постепенного снятия карантинных ограничений в стране. С 20 апреля в Германии разрешат открыть магазины площадью меньше 800 квадратных метров. С 4 мая возобновят свою работу школы.
Общее число случаев заражения в Германии превышает 138 тысяч, из которых скончались 4105 человек, выздоровели около 82 тысяч.
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