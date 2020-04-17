В Армении родила женщина, зараженная коронавирусом

PanARMENIAN.Net - В Армении 16 апреля родила женщина с положительным результатом на наличие коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

По его словам, благодаря профессионализму медперсонала и роженица, и ребенок чувствуют себя хорошо.

После родов тест на коронавирус у женщины показал отрицательный результат, ребенка протестируют 17 апреля. Мать и новорожденный еще 14 дней проведут под наблюдением врачей.

В Армении общее число инфицированных достигло 1201, выздоровели 402 человека, 19 - скончались.