В Армении родила женщина, зараженная коронавирусом

В Армении родила женщина, зараженная коронавирусом
17 апреля 2020 - 11:27 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 16 апреля родила женщина с положительным результатом на наличие коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

По его словам, благодаря профессионализму медперсонала и роженица, и ребенок чувствуют себя хорошо.

После родов тест на коронавирус у женщины показал отрицательный результат, ребенка протестируют 17 апреля. Мать и новорожденный еще 14 дней проведут под наблюдением врачей.

В Армении общее число инфицированных достигло 1201, выздоровели 402 человека, 19 - скончались.

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