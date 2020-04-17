В Армении родила женщина, зараженная коронавирусом
17 апреля 2020 - 11:27 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 16 апреля родила женщина с положительным результатом на наличие коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
По его словам, благодаря профессионализму медперсонала и роженица, и ребенок чувствуют себя хорошо.
После родов тест на коронавирус у женщины показал отрицательный результат, ребенка протестируют 17 апреля. Мать и новорожденный еще 14 дней проведут под наблюдением врачей.
В Армении общее число инфицированных достигло 1201, выздоровели 402 человека, 19 - скончались.
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