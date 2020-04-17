Зоопарк в Германии может начать скармливать одних животных другим из-за нехватки средств
17 апреля 2020 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Зоопарки по всему миру испытывают острую нехватку средств и просят пожертвований из-за ситуации с коронавирусом. Директор зоопарка в немецком городе Ноймюнстер Верена Каспари заявила, что в скором времени некоторых животных придется усыпить или пустить на корм другим животным. При этом, она подчеркнула, что подобные меры были бы последними и крайне неприятными, но даже это не поможет решить финансовые проблемы, пишет National Geographic.
Она привела в пример тюленей и пингвинов, ежедневно потребляющих по целому ведру свежей рыбы, которую зоопарк уже не в силах им предоставить.
«Если до этого дойдет, мне придется усыпить животных, но не давать им голодать. В худшем случае нам придется скормить некоторых животных другим», — Верена Каспари.
Зоопарк в Ноймюнстере принадлежит ассоциации, которая не покрывается государственным чрезвычайным фондом для малого бизнеса. По оценкам Каспари, потеря доходов зоопарка этой весной составит около €175,000.
Кроме прямых обращений за пожертвованиями, зоопарки Германии совместно запрашивают государственную помощь на сумму 100 миллионов евро.
Национальная ассоциация зоопарков Германии (VdZ) отмечает, что зоопарки, в отличие от многих других предприятий, не могут перейти в спящий режим и сократить расходы. Животных по-прежнему нужно кормить ежедневно и заботиться о них.
В Германии коронавирус выявлен у 137,698 человек, из которых 66,500 выздоровели, а скончались чуть более 4 тысяч.
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