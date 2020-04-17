В Армении число случаев коронавируса превысило 1200
17 апреля 2020 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 17 апреля, по состоянию на 11:00, выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 1201. Еще 44 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 402.
Скончался еще один человек, всего летальных исходов - 19. Мужчине было 58 лет, у него имелись сопутствующие хронические заболевания.
За сутки было проведено более 1000 тестов на коронавирус.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.
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