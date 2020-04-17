Пара армян-врачей проводит медовый месяц, помогая больным коронавирусом
17 апреля 2020 - 13:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Супружеская пара врачей армянского происхождения из Грузии - Георги и Татев Кантария - проводит медовый месяц в Армении, помогая пациентам с коронавирусом. Об этом сообщил глава карантинной зоны Еревана Нарек Ванесян.
Он опубликовал в соц.сетях фото, на котором видно, как пара обнявшись спит на диване в больнице.
По словам Ванесяна, Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра. Они поженились недавно.
«Сейчас у них медовый месяц. Так они проводят сладкие часы совместной жизни, помогая соотечественникам с симптомами Covid-19. Горжусь нашими соотечественниками», - отметил Ванесян.
В Армении, по состоянию на 17 апреля, общее число инфицированных коронавирусом достигло 1201, выздоровели 402 человека, 19 - скончались.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране.
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