Forbes: 8 армян - в списке 200 богатейших бизнесменов РФ
17 апреля 2020 - 12:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов России. В список вошли 8 бизнесменов армянского происхождения.
Так, основатель и совладелец (до 2018 года) крупнейшей розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий (Арутюнян) занимает 29 место с состоянием в $3.4 млрд.
54-летний президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, занимавший в 2019 году 29 место, в 2020 году расположился на 39-м. Журнал оценил его состояние в $2.5 млрд вместо $3.7 млрд в 2019 году.
На 52-м месте миллиардер армянского происхождения Андрей Андреев (Оганджанянц) - основатель сервиса интернет-знакомств Badoo, у него $1.8 млрд.
Президент компании «Варданян, Бройтман и партнеры» и сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation, партнер-учредителем Московской школы управления Сколково, меценат и соучредитель Гуманитарной премии «Аврора» Рубен Варданян, как и в 2019 году, занимает в списке 103-е место. Его состояние так же осталось неизменно и оценивается в $950 млн.
Основатель и владелец компании «СКАРТЕЛ», а также держатель акций Yota Альберт Авдолян значительно улучшил свои позиции в рейтинге, с 146 места в 2019 году поднявшись до 113-го. Журнал оценил его состояние в $800 млн.
Братья Николай и Сергей Саркисовы - владельцы и председатели совета директоров «РЕСО-Гарантии» - занимают в списке 146 и 147 места соответственно. Состояние каждого из братьев оценивается в $700 млн.
Российский предприниматель армянского происхождения, основатель и член совета директоров группы компаний ABBYY, сооснователь iiko, Findo и фонда Ayb Давид Ян с 200 места в 2019 году поднялся до 166-го. Его состояние оценивается в $600 млн.
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В рейтинге 102 миллиардера - это на два больше, чем в 2019 году. Однако совокупное состояние 200 богатейших россиян сократилось на $40 млрд - до $456 млрд. Порог попадания в рейтинг снизился с $500 млн до $400 млн.
Самое значимое
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