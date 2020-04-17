Для получения шенгенской визы могут потребовать тест на коронавирус

PanARMENIAN.Net - Государства Шенгенской зоны могут ввести новые требования к соискателям визы, в том числе о предоставлении результатов теста на коронавирус, а в будущем - и справку о вакцинации. Об этом заявил официальный представитель ЕС, сообщает европейский информационный ресурс по вопросам Шенгена www.schengenvisainfo.com.

Согласно заявлению, границы Шенгенской зоны могут оставаться закрытыми до сентября. Однако после этого, когда риски пандемии снизятся, и Шенгенская зона начнет возвращаться к нормальной жизни, государства будут запрашивать дополнительные документы, касающиеся состояния здоровья соискателя визы. Не исключено, что путешественника могут попросить провести новый тест непосредственно перед поездкой в Шенгенскую зону, чтобы убедиться, что он не был инфицирован в последнее время.

Как отметил представитель ЕС, после того, как вакцина от коронавируса будет найдена и станет доступной для всех, соискателям визы может также потребоваться предъявление справки о прохождении вакцинация, если к тому времени вирус останется активным.

Ранее такие требования уже применялись к выходцам из стран, столкнувшихся с эпидемиями свиного гриппа и лихорадки Эбола.

На данный момент в мире коронавирус выявлен у почти 2.2 млн человек, более 147 тысяч скончались, около 555 тысяч выздоровели.