Для получения шенгенской визы могут потребовать тест на коронавирус
17 апреля 2020 - 18:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Государства Шенгенской зоны могут ввести новые требования к соискателям визы, в том числе о предоставлении результатов теста на коронавирус, а в будущем - и справку о вакцинации. Об этом заявил официальный представитель ЕС, сообщает европейский информационный ресурс по вопросам Шенгена www.schengenvisainfo.com.
Согласно заявлению, границы Шенгенской зоны могут оставаться закрытыми до сентября. Однако после этого, когда риски пандемии снизятся, и Шенгенская зона начнет возвращаться к нормальной жизни, государства будут запрашивать дополнительные документы, касающиеся состояния здоровья соискателя визы. Не исключено, что путешественника могут попросить провести новый тест непосредственно перед поездкой в Шенгенскую зону, чтобы убедиться, что он не был инфицирован в последнее время.
Как отметил представитель ЕС, после того, как вакцина от коронавируса будет найдена и станет доступной для всех, соискателям визы может также потребоваться предъявление справки о прохождении вакцинация, если к тому времени вирус останется активным.
Ранее такие требования уже применялись к выходцам из стран, столкнувшихся с эпидемиями свиного гриппа и лихорадки Эбола.
На данный момент в мире коронавирус выявлен у почти 2.2 млн человек, более 147 тысяч скончались, около 555 тысяч выздоровели.
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