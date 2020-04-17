Новым главой ЦБ Армении стал Мартин Галстян

PanARMENIAN.Net - В результате голосования в Национальном собрании Армении новым главой Центрального банка республики избран Мартин Галстян.

Результаты закрытого голосования обнародовал председатель Счетной комиссии НС РА Ваагн Овакимян. В голосовании приняли участие 119 из 132 депутатов НС.

Галстян был единственным кандидатом на пост, за него проголосовали 104 депутата, «против» - 15.

Галстян родился в 1978 году. Учился на экономическом факультете Ереванского государственного университета, в аспирантуре университета в 2003 году, получив степень кандидата экономических наук. Затем он учился в школе управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета, где получил степень магистра в области государственного управления.

Галстян начал работать в Центральном банке Армении в 1998 году. В 2015 году он был назначен руководителем Дилижанского исследовательского центра. С 2018 года он является членом Совета Центрального банка Армении.