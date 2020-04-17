Власти Уханя уточнили данные о жертвах коронавируса: Их оказалось на 1290 человек больше

PanARMENIAN.Net - Власти города Ухань уточнили данные об умерших во время вспышки коронавирусной инфекции. Число жертв выросло на 1290 - до 3869 человек, пишет Meduza.

Пересчет вызван тем, что на начальной стадии эпидемии медицинские учреждения не справлялись с потоком пациентов и не могли своевременно предоставлять отчетность в соответствующие органы.

В частности, в статистику первоначально не попали некоторые случаи, когда зараженные коронавирусной инфекцией умерли дома.

До уточнения данных по умершим в городе Ухань считалось, что на всей территории Китая умерли 3346 человек с коронавирусом. В КНР подтверждено 83.4 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78.4 тысячи человек выздоровели.

Ухань - первый город, где в конце 2019-го - начале 2020 года произошло массовое заражение коронавирусной инфекцией. Город был два месяца закрыт на жесткий карантин, въезд и выезд из него были запрещены.

Власти Китая ранее неоднократно упрекали в том, что они не полностью раскрывали данные о вспышке коронавируса, в том числе звучали и подозрения в том, что в городе Ухань занижают число жертв коронавируса.