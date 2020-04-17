«Аэрофлот» прекратил продажу билетов на международные рейсы до конца июля
17 апреля 2020 - 15:41 AMT
PanARMENIAN.Net - «Аэрофлот» перестал продавать билеты на международные рейсы до конца июля.
Как объяснила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова, это сделано, чтобы снизить нагрузку на контакт-центр и офисы продаж. По ее словам, это не означает, что рейсов фактически не будет, пишет «Интерфакс».
«Мы приняли решение приостановить продажи до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения. Это техническое решение, оно не означает фактическую отмену рейсов. Мы приняли его, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на наш контакт-центр и на офисы продаж в связи с новыми и новыми циклами перебронирований», - сказала представитель перевозчика.
«Хотим отметить, что не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелетов», - подчеркнула Спивакова.
В ночь на 16 апреля на сайте «Аэрофлота» пропала техническая возможность купить билеты на международные рейсы до 31 июля, ранее там продавались билеты на рейсы после 30 апреля.
Россия с 27 марта полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. В стране заражены около 32 тысяч человек.
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