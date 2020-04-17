В Арцахе коронавирус выявлен у еще одного человека: Заразился медработник
17 апреля 2020 - 17:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство здравоохранения Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) сообщает, что в НКР выявлен еще один случай заражения коронавирусом.
Отмечается, что получены результаты 10 из 11 проведенных 16 апреля тестов на коронавирус. Согласно информации, коронавирус не подтвердился у 9 человек.
Заболевание подтвердилось у одного из представителей медперсонала, контактировавшего с переведенным ранее в Республиканский медцентр жителем Карвачара. На данный момент проводится работа в направлении изоляции контактировавших с ним лиц.
Результаты повторного тестирования двух изолированных в медобъединении Кашатага двух граждан вновь оказались отрицательными, их 17 апреля выпишут.
Общее число зараженных в Арцахе достигло 7.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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