В Арцахе коронавирус выявлен у еще одного человека: Заразился медработник

В Арцахе коронавирус выявлен у еще одного человека: Заразился медработник
17 апреля 2020 - 17:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство здравоохранения Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) сообщает, что в НКР выявлен еще один случай заражения коронавирусом.

Отмечается, что получены результаты 10 из 11 проведенных 16 апреля тестов на коронавирус. Согласно информации, коронавирус не подтвердился у 9 человек.

Заболевание подтвердилось у одного из представителей медперсонала, контактировавшего с переведенным ранее в Республиканский медцентр жителем Карвачара. На данный момент проводится работа в направлении изоляции контактировавших с ним лиц.

Результаты повторного тестирования двух изолированных в медобъединении Кашатага двух граждан вновь оказались отрицательными, их 17 апреля выпишут.

Общее число зараженных в Арцахе достигло 7.

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