Посольство РА: 135 граждан Армении находятся в аэропорту Домодедово

Посольство РА: 135 граждан Армении находятся в аэропорту Домодедово
17 апреля 2020 - 17:22 AMT

PanARMENIAN.Net - В московском аэропорту Домодедово находятся 135 граждан Армении. Об этом сообщило посольство Армении в РФ.

Посол Вардан Тоганян в очередной раз по видеосвязи связался с находящимися в аэропорту гражданами, сообщает посольство РА в РФ.

«Последние отказались следовать нашим многочисленным обращениям и принять предложение о переезде в гостиницы, предпочитая оставаться в аэропорту. Граждане также отказались от еды, предоставленной им посольством. В настоящее время в аэропорту находятся 135 граждан Армении», - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что в ближайшее время авиарейсы из Москвы в Армению не планируются. Посольство предоставит дополнительные сведения, как только получит информацию о возможном рейсе.

Ранее в Ереван из Москвы за неделю специальными рейсами были перевезены более 600 граждан РА. Их на 14 дней отправили в карантин.

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