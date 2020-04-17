В РФ коронавирус выявлен у более 32,000 человек

В РФ коронавирус выявлен у более 32,000 человек
17 апреля 2020 - 18:40 AMT

PanARMENIAN.Net - В России за последние сутки зафиксировано 4070 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Всего с начала эпидемии заболело коронавирусной инфекцией 32,008 человек. Суточный прирост заболевших стал рекордным для России шестой день подряд, пишут «Ведомости».

В Москве за сутки зафиксировано 1959 случаев заражения коронавирусом. Это также рекордный суточный прирост. Столица по-прежнему уверенно лидирует по общему числу заболевших ‒ 18,105 случаев.

Всего в РФ от коронавируса вылечились 2590 пациентов. Общее число летальных исходов COVID-19 в столице выросло до 273 человек.

Заражение коронавирусом на сегодняшний день зафиксировано во всех 85 регионах России. Страна входит в топ-15 стран по числу заболевших COVID-19.

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