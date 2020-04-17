Сержа Саргсяна допросили в СНБ Армении

PanARMENIAN.Net - Третьего президента Армении Сержа Саргсяна допросили в Службе национальной безопасности (СНБ) РА в качестве свидетеля. Об этом заявил его адвокат Амрам Макинян.

«Господин президент на прошлой неделе был допрошен в процессуальном статусе свидетеля в рамках расследуемого в следственном департаменте СНБ Армении дела, не имеющего отношения к предполагаемому случаю получения взятки», - заявил адвокат.

По его словам, распространенные в некоторых СМИ сведения о том, что против третьего президента Армении возбуждено новое уголовное дело, являются дезинформацией.

Саргсян обвиняется в превышении должностных полномочий и хищении бюджетных средств. По версии следствия, фигуранты дела (помимо Саргсяна, по нему проходят еще четыре человека) растратили около $1 млн на госзакупках дизеля. Сам политик свою вину не признает и считает, что дело против него сфабриковано.

25 февраля в суде общей юрисдикции Еревана прошел судебный процесс по его делу.