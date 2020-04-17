Сержа Саргсяна допросили в СНБ Армении
17 апреля 2020 - 19:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Третьего президента Армении Сержа Саргсяна допросили в Службе национальной безопасности (СНБ) РА в качестве свидетеля. Об этом заявил его адвокат Амрам Макинян.
«Господин президент на прошлой неделе был допрошен в процессуальном статусе свидетеля в рамках расследуемого в следственном департаменте СНБ Армении дела, не имеющего отношения к предполагаемому случаю получения взятки», - заявил адвокат.
По его словам, распространенные в некоторых СМИ сведения о том, что против третьего президента Армении возбуждено новое уголовное дело, являются дезинформацией.
Саргсян обвиняется в превышении должностных полномочий и хищении бюджетных средств. По версии следствия, фигуранты дела (помимо Саргсяна, по нему проходят еще четыре человека) растратили около $1 млн на госзакупках дизеля. Сам политик свою вину не признает и считает, что дело против него сфабриковано.
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