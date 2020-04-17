ВВП Китая из-за коронавируса впервые снизился на 6.8% за почти 30 лет
17 апреля 2020 - 19:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии коронавируса с января по март включительно оказалась отрицательной впервые с 1992 года - в первом квартале ВВП Китая снизился на 6.8%. Об этом сообщило 17 апреля Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
В I квартале 2019 года данный показатель достиг 6.4%.
ВВП страны за три месяца составил 20.65 трлн юаней (примерно $2.92 трлн по текущему курсу). Аграрный сектор за указанный период сократился на 3.2%, до 1.02 трлн юаней (около $142.8 млрд), промышленность - на 9.6%, до 7.36 трлн юаней ($1.04 трлн), сфера услуг - на 5.2%, до 12.27 трлн юаней ($1.73 трлн), пишет ТАСС.
«В целом социально-экономическая ситуация в Китае остается стабильной, однако возрастают риски, обусловленные спадом в мировой экономике. Факторы неопределенности становятся все более ощутимыми», - говорится в докладе ГСУ Китая.
В Китае подтверждено 83.4 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78.4 тысячи человек выздоровели. По уточненным данным жертвами коронавируса стали 4636 человек.
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