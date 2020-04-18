В Армении выявлено 47 новых случаев коронавируса, еще 121 человек выздоровел

PanARMENIAN.Net - В Армении 18 апреля, по состоянию на 10:00, выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 1248. Еще 121 пациент вылечился, общее число выздоровевших составляет 523.

Скончался еще один человек, всего летальных исходов - 20.

По словам премьера, число активных больных снизилось на 75: если 17 апреля лечение получали 780 человек, то на 18 апреля - уже 705.

За сутки было проведено более 1000 тестов на коронавирус.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране.