В Армении выявлено 47 новых случаев коронавируса, еще 121 человек выздоровел
18 апреля 2020 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 18 апреля, по состоянию на 10:00, выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 1248. Еще 121 пациент вылечился, общее число выздоровевших составляет 523.
Скончался еще один человек, всего летальных исходов - 20.
По словам премьера, число активных больных снизилось на 75: если 17 апреля лечение получали 780 человек, то на 18 апреля - уже 705.
За сутки было проведено более 1000 тестов на коронавирус.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране.
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По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
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