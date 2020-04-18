В мире более 150,000 человек стали жертвами коронавируса

В мире более 150,000 человек стали жертвами коронавируса
18 апреля 2020 - 11:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Во всем мире на 18 апреля умерли более 150,000 человек, у которых диагностировали коронавирус. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 11:00, число жертв коронавируса составляет 154,271.

Больше всего смертей в США - более 37,000, в Италии (22,745), Испании (20,002) и Франции (18,703).

Общее число случаев заражения в мире - 2.24 млн. Больше всего заболевших в США (более 706,000), Испании (около 191,000) и Италии (более 172,000).

В Армении число инфицированных достигло 1248, из которых 20 человек скончались, 523 - выздоровели.

По оценкам аналитиков JPMorgan Chase & Co, потери мировой экономики от коронавируса могут составить $5 трлн. Кризис, вызванный пандемией, они назвали самым тяжелым со времен Великой депрессии 1930-х годов.

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