Нападающему «Реала» грозит до 3 лет тюрьмы за нарушение карантина в Сербии

Нападающему «Реала» грозит до 3 лет тюрьмы за нарушение карантина в Сербии
18 апреля 2020 - 11:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Полиция выдвинула обвинения нападающему «Реала» Луке Йовичу за нарушение карантина в Сербии.

Йовичу было выдвинуто обвинение по статье 248 Уголовного кодекса, пишет Sports.ru со ссылкой на сербское издание Informer.

Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 месяцев до 3 лет.

Йович прилетел в Сербию из Испании уже после начала карантина и должен был находиться в изоляции на протяжении 14 дней. Однако спустя несколько дней после возвращения на родину форварда заметили гуляющим в центре Белграда.

С собой у Йовича был документ от врачей «Реала», в котором было сказано, что футболист дважды сдал отрицательный тест на коронавирус. Однако в аэропорту Белграда Йович подписал документ, в котором согласился соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

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