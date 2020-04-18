Нападающему «Реала» грозит до 3 лет тюрьмы за нарушение карантина в Сербии
18 апреля 2020 - 11:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция выдвинула обвинения нападающему «Реала» Луке Йовичу за нарушение карантина в Сербии.
Йовичу было выдвинуто обвинение по статье 248 Уголовного кодекса, пишет Sports.ru со ссылкой на сербское издание Informer.
Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 месяцев до 3 лет.
Йович прилетел в Сербию из Испании уже после начала карантина и должен был находиться в изоляции на протяжении 14 дней. Однако спустя несколько дней после возвращения на родину форварда заметили гуляющим в центре Белграда.
С собой у Йовича был документ от врачей «Реала», в котором было сказано, что футболист дважды сдал отрицательный тест на коронавирус. Однако в аэропорту Белграда Йович подписал документ, в котором согласился соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Последние новости
В аэропорту Домодедово вылета ожидают более 260 граждан Армении Посольство опубликовало списки ожидающих вылета из Москвы в Ереван
В Facebook и Messenger появится «заботливый лайк» В Facebook новая эмоция будет отображаться как обнимающий смайлик
В Армении выявлено 47 новых случаев коронавируса, еще 121 человек выздоровел Скончался еще один человек, всего летальных исходов - 20
Сержа Саргсяна допросили в СНБ Армении Экс-президент был допрошен в качестве свидетеля