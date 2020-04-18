Темп удвоения числа случаев коронавируса в Армении замедлился почти в два раза

PanARMENIAN.Net - По состоянию на 18 апреля в Армении темп удвоения случаев коронавирусной болезни составляет 17 дней. Об этом заявил в Facebook министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

«Если этот темп сохранится, то 4 мая у нас будет 2500 случаев, а 21 мая – 5000 случаев», – отметил он.

9 апреля министр заявлял, что темпы удвоения случаев коронавируса в Армении составляют около 10 дней, и при таком темпе к 19 апреля в стране должно было быть 1800 случаев, а 29 апреля - 3600. Однако, по состоянию на 18 апреля, в Армении выявлено 1248 случаев, из которых активных - 705.

«Наша общая задача остается неизменной: сломать темп распространения и разорвать звенья распространения болезни. Для этого необходимо исключить передачу заболевания от человека к человеку – посредством соблюдения повсеместно социальной дистанции, изменения привычки тесных контактов друг с другом на дистанционное общение, а также частого мытья и дезинфицирования рук, максимального исключения касаний лица», - заявил Торосян.

Он добавил, что увеличение возможностей для тестирования – 1000 тестов в день – было очень сложным и многокомпонентным процессом, и никогда ранее в Армении не проводилось такого количества ПЦР-тестов.

В Армении число инфицированных достигло 1248, из которых 20 человек скончались, 523 - выздоровели.