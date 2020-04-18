ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 190 раз

ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 190 раз
18 апреля 2020 - 14:17 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 12 по 18 апреля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 190 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1800 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой и продолжают уверенно нести боевое дежурство.

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