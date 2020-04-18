В РФ за сутки выявлено более 4700 случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России зарегистрировано 4785 новых случаев заболевания коронавирусом в 79 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 36,793. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия вошла в десятку стран по заболеваемости Covid-19.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (2649), всего в столице РФ выявлено 20,754 случая, пишут «Ведомости».

За все время эпидемии в России от коронавируса скончались 313 человек.

Выписаны за последние сутки 467 пациентов, отметил оперативный штаб. Общее число выздоровевших после Covid-19 достигло 3057.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено свыше 2.25 млн заболевших коронавирусом более чем в двух сотнях стран. Скончались более 154,000 человек. С учетом новых данных Россия обогнала по числу инфицированных Канаду, Бразилию и Бельгию и стала десятой в мире по заболеваемости Covid-19.