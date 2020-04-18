В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
18 апреля 2020 - 17:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Из-за пандемии коронавируса впервые за десять веков торжественная церемония прошла при закрытых дверях и полном отсутствии паломников и верующих. После появления огня патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня, пишет РИА Новости.
Теперь Благодатный огонь доставят к Яффским воротам Старого города, где раздадут его дипломатам из стран, в которых значительная часть населения исповедует православие.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи, несмотря на регулярность, называют чудом.
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