В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

PanARMENIAN.Net - Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Из-за пандемии коронавируса впервые за десять веков торжественная церемония прошла при закрытых дверях и полном отсутствии паломников и верующих. После появления огня патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня, пишет РИА Новости.

Теперь Благодатный огонь доставят к Яффским воротам Старого города, где раздадут его дипломатам из стран, в которых значительная часть населения исповедует православие.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи, несмотря на регулярность, называют чудом.