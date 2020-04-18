Посол Армении: В ближайшие 4 дня рейса из Москвы в Ереван не предусмотрено
18 апреля 2020 - 17:33 AMT
PanARMENIAN.Net - В ближайшие 4 дня рейса из Москвы в Ереван не предусмотрено. Об этом заявил посол Армении в РФ Вардан Тоганян в обращении к гражданам РА, ожидающим в московском аэропорту Домодедово вылета в Ереван.
Тоганян в очередной раз пообщался с гражданами посредством видеосвязи. Он призвал уточнить приоритеты граждан, зарегистрированных в представленном в посольство списке из 262 человек.
«Посол также призвал граждан не оставаться на территории аэропорта и принять предложение о размещении в гостевых домах, сообщив при этом, что в ближайшие 4 дня рейса из Москвы в Ереван не предусмотрено», – говорится в сообщении посольства РА.
Согласно сообщению комендатуры РА, до 23 апреля граждан Армении будут привозить из других стран. Это означает, что рейсов из России до этого числа может не быть.
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