Посол Армении: В ближайшие 4 дня рейса из Москвы в Ереван не предусмотрено

PanARMENIAN.Net - В ближайшие 4 дня рейса из Москвы в Ереван не предусмотрено. Об этом заявил посол Армении в РФ Вардан Тоганян в обращении к гражданам РА, ожидающим в московском аэропорту Домодедово вылета в Ереван.

Тоганян в очередной раз пообщался с гражданами посредством видеосвязи. Он призвал уточнить приоритеты граждан, зарегистрированных в представленном в посольство списке из 262 человек.

«Посол также призвал граждан не оставаться на территории аэропорта и принять предложение о размещении в гостевых домах, сообщив при этом, что в ближайшие 4 дня рейса из Москвы в Ереван не предусмотрено», – говорится в сообщении посольства РА.

Согласно сообщению комендатуры РА, до 23 апреля граждан Армении будут привозить из других стран. Это означает, что рейсов из России до этого числа может не быть.