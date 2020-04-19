Пасха на фоне вируса: Страхи по поводу переполненности грузинских церквей не оправдались

PanARMENIAN.Net - Православные во всем мире отмечают 19 апреля Пасху. В Грузии праздник проходит на фоне страхов о вспышке коронавируса из-за отказа местной церкви закрыть храмы или провести удаленные богослужения.

Несмотря на опасения общественности и эпидемологов о созможной переполненности церквей, многие храмы были полупустыми. В главном и самом большом православном храме страны – Самебе, посетители службы соблюдали социальную дистанцию в 1.5-2 метра. Относительно большая группа собралась в Кутаиси на ночную пасхальную службу.

Одной из мер, принятых властями перед Пасхой, стал запрет на передвижение на личном автотранспорте, что вкупе с ограничениями на движение общественного транспорта резко понизило мобильность потенциальных прихожан. Церковь раскритиковала решение правительства, назвав запрет попыткой помешать службе.

Между тем, главы нескольких православных церквей призвали общественность не посещать пасхальные службы вечером 18 апреля, что противоречит официальной позиции грузинской церкви. Некоторые даже запретили прихожанам посещать служения, пишет OC Media.

Тринадцать членов духовенства вместе с 16 богословами выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что отказ от собраний из-за пандемии «не является предательством Бога». Они подчеркнули, что временно прекращают свое участие в литургии. «Ситуация сегодня настолько серьезная, что мы не можем считать прихожан ответственными, мы должны взять на себя свою долю ответственности, как представители церкви», - сказал настоятель тбилисского Храма Воздвижения Креста, протоиерей Теодор Гигнадзе. По его словам, для христианина «совершенно неприемлемо подвергать опасности чужую жизнь».

В Грузии подтверждено 394 случаев коронавируса, из которых выздоровели 86 человек, 4 умерли.