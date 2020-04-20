В РФ за сутки коронавирусом заразились 4268 человек, умерло 44

В РФ за сутки коронавирусом заразились 4268 человек, умерло 44
20 апреля 2020 - 13:24 AMT

PanARMENIAN.Net - В России подтвержден 47,121 случай заражения вирусом COVID-19, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с пандемией.

За день выявлено 4268 заболевших, днем ранее — 6060 человек. Сокращение суточного прироста наблюдается впервые с 11 апреля. При этом более чем у 45% зараженных не было симптомов заболевания.

Новые случаи зафиксированы в 76 регионах. Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки — в Москве (2026), Подмосковье (578) и Нижегородской области (113). Отмечается, что 1935 (45,3%) новых случаев определены как контактные, не имеющие симптомов.

За сутки от коронавируса в России умерло 44 человека (днем ранее — 48). Общее число летальных исходов с диагнозом COVID-19 достигло 405.

Выздоровело за сутки 155 человек с коронавирусом, из них 75 — в Москве, 14 — в Московской области, 12 — в Липецкой области, 11 — в Республике Коми. Общее количество переболевших COVID-19 в стране с начала пандемии — 3446 человек.

В Москве 44% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% — от 46 до 65 лет, 10% — от 66 до 79 лет. 5,5% заболевших москвичей старше 80 лет, 4,5% — дети. Общее количество инфицированных COVID-19 в столице достигло 26 350 человек.

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