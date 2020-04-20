В Грузии число случаев коронавируса достигло 400

PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 399 человек. Об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.

93 человека выздоровели, в режиме карантина находятся 4782 человека, под наблюдением - 503. Еще 4 пациента умерли.

Трех пациентов доставили в Грузию из Турции и Армении, где у них и диагностировали коронавирус.

Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а 30 марта ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00.