Армения - в числе 10 стран-членов Совета Европы, ограничивших права человека из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - Лишь 10 из 47 стран – членов Совета Европы уведомили генерального секретаря организации об отступлении от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях (ст. 15 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод) в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в обзоре «Ограничение прав граждан в странах Совета Европы на фоне пандемии вируса COVID-19», подготовленном Комитетом против пыток, пишут «Ведомости».

Одна из этих стран - Армения. В стране с 16 марта по 14 апреля был введен режим чрезвычайного положения, который в апреле продлили до 14 мая. При этом режиме могут ограничиваться права на личную свободу, свободу передвижения и право собственности.

Европейская конвенция не предусматривает ограничений на обязательство обеспечивать такие права, как право на жизнь, запрет пыток и рабства, осуждение за деяние, в момент совершения не признававшееся уголовным преступлением, повторное осуждение или наказание в уголовном порядке, говорится в обзоре. Осуществление остальных прав может быть ограничено в разной форме, в том числе в связи с чрезвычайными обстоятельствами, но лишь при соблюдении ряда условий – наличия войны или чрезвычайных обстоятельств, угрожающих жизни нации. Оценка угроз определяется Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), исходя из конкретных обстоятельств тех или иных дел.

Когда в ЕСПЧ заходит речь о рассмотрении вопроса об отступлениях в соответствии со ст. 15 конвенции, суд предоставляет национальным властям широкую свободу действий для предотвращения чрезвычайной ситуации (ЧС), отмечается в докладе. Но именно ЕСПЧ будет оценивать, были ли эти меры строго обязательными. Когда такие меры посягают на основополагающие права вроде права на свободу и личную неприкосновенность, суд должен убедиться, что это было полностью оправдано обстоятельствами ЧС и были обеспечены адекватные гарантии против злоупотреблений. При этом ЕСПЧ оценивает, были ли введенные меры использованы для той законной цели, ради которой задумывались.

Пока об отступлении от обязательств в связи с пандемией генсека Совета Европы уведомило 10 стран – Албания, Армения, Эстония, Грузия, Латвия, Северная Македония, Молдавия, Румыния, Сан-Марино и Сербия.

Всего в мире коронавирусом заразились свыше 2.4 млн человек, из них около 166 тысяч скончались, около 633 тысяч - выздоровели.