Выезд граждан Арцаха из республики будет ограничен с 22 апреля

PanARMENIAN.Net - С 22 апреля выезд граждан Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) будет ограничен. Соответствующее решение принял государственный министр Арцаха, комендант на период чрезвычайной ситуации Григорий Мартиросян.

Ограничение выезда через контрольно-пропускной пункт на границе вводится для всех граждан Арцаха с 00:01 22 апреля. Однако, ограничения не будут распространяться при соблюдении особых предписаний на водителей грузовых транспортных средств и сопровождающих их лиц.

Выезд будет разрешен также при наличии безотлагательной экономической или производственной необходимости, если организация за три дня обратится в компетентное ведомство с просьбой предоставить разрешение.

Кроме того, исключение будет сделано также при наличии безотлагательной медицинской необходимости, при выезде с целью участия в траурных процессиях и похоронах ближайших родственников покойного (родители, супруг, дети, брат, сестра). Также выезд будет разрешен для военнослужащих и сопровождающих военную технику в случае необходимости для Армии обороны Арцаха, для тех членов семей граждан Арцаха, которые являются подданными других государств при наличии соответствующей аргументации полиции, при других случаях, отмеченных комендантом.

В Арцахе коронавирус выявлен у 7 человек, 2 из которых уже вылечились. Всего было проведено 86 тестов.