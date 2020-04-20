Выезд граждан Арцаха из республики будет ограничен с 22 апреля
20 апреля 2020 - 16:28 AMT
PanARMENIAN.Net - С 22 апреля выезд граждан Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) будет ограничен. Соответствующее решение принял государственный министр Арцаха, комендант на период чрезвычайной ситуации Григорий Мартиросян.
Ограничение выезда через контрольно-пропускной пункт на границе вводится для всех граждан Арцаха с 00:01 22 апреля. Однако, ограничения не будут распространяться при соблюдении особых предписаний на водителей грузовых транспортных средств и сопровождающих их лиц.
Выезд будет разрешен также при наличии безотлагательной экономической или производственной необходимости, если организация за три дня обратится в компетентное ведомство с просьбой предоставить разрешение.
Кроме того, исключение будет сделано также при наличии безотлагательной медицинской необходимости, при выезде с целью участия в траурных процессиях и похоронах ближайших родственников покойного (родители, супруг, дети, брат, сестра). Также выезд будет разрешен для военнослужащих и сопровождающих военную технику в случае необходимости для Армии обороны Арцаха, для тех членов семей граждан Арцаха, которые являются подданными других государств при наличии соответствующей аргументации полиции, при других случаях, отмеченных комендантом.
В Арцахе коронавирус выявлен у 7 человек, 2 из которых уже вылечились. Всего было проведено 86 тестов.
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Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
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